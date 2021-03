Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος ψάχνει οκτώ άτομα να ταξιδέψουν μαζί του στο φεγγάρι, δωρεάν (vid)

Η αποστολή, που ονομάζεται DearMoon, έχει προγραμματιστεί για το 2023. «Θέλω να λάβουν μέρος άνθρωποι κάθε είδους» λέει ο Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος, Yusaku Maezawa σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε μέσω Twitter. Στην ανάρτηση, ο ίδιος μοιράστηκε κι ένα link, που μπορεί οποιοσδήποτε να υποβάλλει την αίτησή του για το ταξίδι γύρω από το φεγγάρι.

Όσοι επιλεγούν, θα ταξιδέψουν δωρεάν, ξεκαθάρισε, καθώς θα πληρώσει ο ίδιος το ταξίδι.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν δύο κριτήρια: να προωθήσουν την όποια δραστηριότητά τους «για να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους και την ευρύτερη κοινωνία με κάποιο τρόπο» και να «είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν άλλα μέλη του πληρώματος που έχουν παρόμοιες φιλοδοξίες» όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Έχω αγοράσει όλες τις θέσεις, οπότε θα είναι μια ιδιωτική βόλτα», κατέληξε ο Maezawa.

Μεγιστάνας της βιομηχανίας της μόδας και δεινός συλλέκτης τέχνης, έχει πει ότι σχεδίαζε να προσκαλέσει καλλιτέχνες στο ταξίδι στο φεγγάρι. Όμως, άλλαξε γνώμη, δίνοντας την ευκαιρία «σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν σε αυτό». «Αν βλέπετε τον εαυτό σας ως καλλιτέχνη, τότε είστε καλλιτέχνης» πρόσθεσε.

Πέρυσι, ο δισεκατομμυριούχος Ιάπωνας συμμετείχε σε μία σειρά ντοκιμαντέρ, αναζητώντας μία νέα σύντροφο για να ταξιδέψει μαζί του στο φεγγάρι. Αργότερα, άλλαξε γνώμη λόγω «μικτών συναισθημάτων» όπως είπε.

Το 2018, ο Maezawa ορίστηκε ως ο πρώτος πολίτης, που θα πετάξει γύρω από το φεγγάρι από την εταιρεία SpaceX, του Elon Musk.

Το ποσό που συμφώνησε να πληρώσει για το εισιτήριό του στο διάστημα δεν έχει αποκαλυφθεί, αλλά σύμφωνα με τον Musk τα χρήματα ήταν πάρα πολλά. Η αποστολή, που έχει σχεδιαστεί για το 2023, θα είναι το πρώτο σεληνιακό ταξίδι από ανθρώπους, μετά το 1972.

Watch this video to learn more about the selection process. It also contains a special message from @elonmusk #dearMoon

Check the full versionhttps://t.co/i3ucR6BB44 pic.twitter.com/B3d8g0JvvP

— Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) March 2, 2021