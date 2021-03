Οικογένεια κατασκήνωσε στην άκρη του γκρεμού σε περιοχή με κατολισθήσεις: Σώθηκαν από θαύμα (pic)

Ένα ζευγάρι με το παιδί τους έστησαν τη σκηνή τους στην άκρη του γκρεμού κατά μήκος του Cleveland Way στο Βόρειο Γιορκσάιρ της Βρετανίας. Η οικογένεια κινδύνευσε πολύ, καθώς η περιοχή είναι γνωστή για τις κατολισθήσεις της.

Ευτυχώς, η αστυνομία και η ακτοφυλακή επενέβησαν έγκαιρα, πριν να είναι πολύ αργά για την οικογένεια.

Οι αξιωματικοί διάσωσης της ακτοφυλακής στάλθηκαν και έδωσαν «συμβουλές ασφαλείας λόγω της επικίνδυνης θέσης της σκηνής τους.»

Η αστυνομία κλήθηκε, επίσης, επειδή η οικογένεια είχε παραβιάσει τους κανόνες για την προστασία του κορονοϊού, ταξιδεύοντας πολλά χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή τους.

Η ακτοφυλακή μετά το περιστατικό παρότρυνε όσους επιλέγουν τον συγκεκριμένο προορισμό για κατασκήνωση να παραμένουν σε καθορισμένα μονοπάτια. Εκπρόσωπος της ακτοφυλακής είπε: «Οι συμβουλές ασφαλείας δόθηκαν από τους αξιωματικούς διάσωσης της ακτοφυλακής λόγω της επικίνδυνης θέσης της σκηνής τους, ειδικά μετά τις πρόσφατες κατολισθήσεις. Αν περπατήσετε στον Κλίβελαντ, παρακαλώ μείνετε σε καθορισμένα μονοπάτια».

A family received safety advice after camping on a cliff edge with 280ft drop at #ClevelandWay

