Απόπειρα πραξικοπήματος στην Αρμενία

Ο αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν κατήγγειλε ότι εκτυλίσσεται απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος στη χώρα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Αναφερόταν στο ότι νωρίτερα, οι ένοπλες δυνάμεις απαίτησαν την παραίτησή του ιδίου και σύσσωμης της κυβέρνησής του, κατά την ίδια πηγή.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης είναι αντιμέτωπος εδώ και μήνες με προτροπές να εγκαταλείψει την εξουσία και μαζικές οργισμένες διαδηλώσεις εξαιτίας αυτής που οι επικριτές του θεωρούν καταστροφική διαχείριση της ένοπλης σύρραξης που μαινόταν επί έξι εβδομάδες στο Ναγκόρνο Καραμπάχ ανάμεσα σε αρμενικές δυνάμεις και τον στρατό του Αζερμπαϊτζάν στον θύλακα.

#BREAKING "Armed forces of #Armenia demand the resignation of the PM & Govt of Armenia, at the same time warning them to refrain from using force against people whose children died defending their Homeland & #Artsakh." Colonel Samvel Asatryan, Gen Staff of Armed Forces of Armenia pic.twitter.com/R8Q39KEmMM

— CIVILNET (@CivilNetTV) February 25, 2021