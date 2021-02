Κατέρρευσε τμήμα του παγετώνα των Ιμαλαΐων: Ανασύρθηκαν επτά σοροί, φόβοι για 125 νεκρούς(vid)

Η Ινδία έθεσε σήμερα (7/2) σε κατάσταση συναγερμού πολλές βόρειες περιφέρειές της μετά την κατάρρευση «ενός τμήματος» παγετώνα των Ιμαλαΐων, δήλωσαν αξιωματούχοι ενώ κάτοικοι απομακρύνονται από τα σπίτια τους καθώς ανεβαίνει η στάθμη ενός ποταμού που τροφοδοτείται από τον παγετώνα.

«Ο σταθμός παραγωγής ενέργειας Ρισιγκάνγκα υπέστη ζημιές ... με αποτέλεσμα η στάθμη των υδάτων του ποταμού να ανεβαίνει συνεχώς», ανακοίνωσε μέσω του Twitter η τοπική αστυνομική διεύθυνση στο κρατίδιο Ουταραχάντ.

«Οι άνθρωποι που ζουν κοντά στον ποταμό Αλακνάντα καλούνται να εγκαταλείψουν την περιοχή το συντομότερο», προστίθεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Hundreds of @ITBP_official personnel rushed to carry out rescue operations; casualties feared. CM TS Rawat assures Govt is taking necessary steps. pic.twitter.com/H11mhGUOun

WATCH: Dramatic visuals of glacial burst in #Uttarakhand 's Chamoli district; causes flash flood in Dhauli Ganga river.

Περίπου 125 άνθρωποι αγνοούνται μετά από την κατάρρευση τμήματος ενός παγετώνα των Ιμαλαΐων που παρέσυρε ένα υδροηλεκτρικό φράγμα, σήμερα στην Ινδία.

Ο αριθμός αυτός των αγνοουμένων, μπορεί να αυξηθεί, όπως δήλωσε ο επικεφαλής υπουργός του κρατιδίου Ουταραχάντ, στα βόρεια της χώρας.

Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από την κατάρρευση προκάλεσαν την εκκένωση χωριών που βρίσκονται σε χαμηλότερο υψόμετρο.

“Επτά πτώματα ανασύρθηκαν από την περιοχή της κατάρρευσης και οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται,” δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Τριβέντρα Σινγκ Ραουάτ, στην πρωτεύουσα του αναφερόμενου κρατιδίου, Ντεχραντούν.

Έως 125 άνθρωποι εκφράζονται φόβοι ότι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά την κατάρρευση τμήματος ενός παγετώνα των Ιμαλαΐων μέσα σε φράγμα νωρίς σήμερα το πρωί στην Ινδία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμύρες που οδήγησαν στην εκκένωση χωριών κατά μήκος ποταμού.

«Ο αριθμός των θυμάτων δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη», όμως εκφράζονται φόβοι ότι 100 έως 150 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, δήλωσε ο επικεφαλής του κρατιδίου Ουταραχάντ, όπου έλαβε χώρα το συμβάν.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε πως είδε ένα τείχος από σκόνη, βράχια και νερό να κατεβαίνει σαν χιονοστιβάδα την κοιλάδα του ποταμού.

«Ήρθε πολύ γρήγορα, δεν υπήρχε χρόνος να ειδοποιηθεί κανείς», είπε τηλεφωνικά στο Ρόιτερς ο Σαντζάι Σινγκ Ράνα, ο οποίος ζει στα υψώματα του χωριού Ράινι. «Νόμισα πως θα παρασύρει ακόμη κι εμάς».

Ντόπιοι εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να έχουν παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά άνθρωποι που εργάζονται σε γειτονικό υδροηλεκτρικό σταθμό, καθώς και χωρικοί που έψαχναν για καυσόξυλα ή έβοσκαν τα κοπάδια τους κοντά στον ποταμό, είπε ο Ράνα.

«Δεν έχουμε ιδέα πόσοι άνθρωποι αγνοοούνται», πρόσθεσε. Η Ινδία έθεσε σε κατάσταση συναγερμού τις βόρειες περιφέρειές της.

Εικόνες από την περιοχή δείχνουν τα ορμητικά νερά να παρασύρουν τμήματα του φράγματος καθώς και ό,τι άλλο βρισκόταν στο δρόμο τους.

IAF Mi-17 & Chinook helicopters from Chandigarh and elsewhere on standby for search & rescue ops in #Uttarakhand. Will be required very soon given the devastation. Prayers. pic.twitter.com/sFok7pouKO

— Shiv Aroor (@ShivAroor) February 7, 2021