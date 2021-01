Πέθανε στην Αθήνα η τρανς μουσικός SOPHIE: Γλίστρησε και έπεσε θαυμάζοντας την πανσέληνο

H Σκωτζέζα μουσικός SOPHIE πέθανε σήμερα το πρωί στην Αθήνα. Ήταν μόλις 34 ετών.

Τον θάνατό της ανακοίνωσε μέλος της ομάδας της στο NME: «Με βαθιά θλίψη πρέπει να σας ενημερώσω ότι η μουσικός και παραγωγός, SOPHIE πέθανε σήμερα γύρω στις 4 τα ξημερώματα στην Αθήνα, όπου η καλλιτέχνιδα ζούσε το τελευταίο διάστημα μετά από ένα ξαφνικό ατύχημα. Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα μας είναι ο σεβασμός και η ιδιωτικότητα της οικογένειας της.

Επίσης, θα παρακαλούσαμε τους φαν της για σεβασμό και να αντιμετωπίσουν με ευαισθησία την ιδιωτική φύση των νέων. Η Sophie ήταν πρωτοπόρος ενός νέου ήχου, μια από τις πιο επιδραστικές μουσικούς της τελευταίας δεκαετίας, όχι μόνο για τις ευφυείς παραγωγές και την δημιουργικότητα αλλά και για το μήνυμα και την ορατότητα που είχε πετύχει. Ήταν ένα σύμβολο απελευθέρωσης», έγραφε η ανακοίνωση.

Σε μια ξεχωριστή δήλωση, η οικογένεια της SOPHIE αποκάλυψε την αιτία του θανάτου της, γράφοντας: «Δυστυχώς η όμορφη SOPHIE μας πέθανε σήμερα το πρωί μετά από ένα τρομερό ατύχημα. Πιστή στην πνευματικότητα της είχε ανέβει για να δει την πανσέληνο και κατά λάθος γλίστρησε και έπεσε. Θα είναι πάντα εδώ μαζί μας. Η οικογένεια ευχαριστεί όλους για την αγάπη και την υποστήριξή τους και ζητά ιδιωτικότητα σε αυτήν την συγκλονιστική στιγμή».

Γεννημένη στη Γλασκόβη, η SOPHIE κυκλοφόρησε μια σειρά από single και έργα όπως το Numbers κατά τη δεκαετία του 2010. Το ντεμπούτο άλμπουμ της «OIL OF EVERY PEARL'S UN-INSIDES» κυκλοφόρησε μέσω του Transgressive το 2018 και στη συνέχεια προτάθηκε για Best Dance / Electronic Album στα Grammys του 2019.

Συλλυπητήρια για τον θάνατό της εξέφρασαν πολλοί καλλιτέχνες όπως γνωστός τραγουδιστής Σαμ Σμιθ, βραβευμένος με Γκράμι και ερμηνευτής του κομματιού «Writing's on the Wall» για την ταινία Τζέιμς Μποντ, «Spectre»: «Ο κόσμος έχασε έναν άγγελο. Έναν οραματιστή και είδωλο για τη γενιά μας. Το φως σου θα συνεχίσει να εμπνέει πολλές επόμενες γενιές», έγραψε στο Twitter.

Heartbreaking news. The world has lost an angel. A true visionary and icon of our generation. Your light will continue to inspire so many for generations to come. Thinking of Sophie’s family and friends at this hard time pic.twitter.com/7qr4aI0DDi

— samsmith (@samsmith) January 30, 2021