Ένοχη 35χρονη καθηγήτρια στην Αγγλία που έκανε σεξ με 15χρονο μαθητή της σε χωράφι: Ο σύζυγος την στηρίζει (pic & vid)

Μια παντρεμένη καθηγήτρια 35 ετών, είχε ερωτικές σχέσεις με 15χρονο μαθητή της και μάλιστα οι συνευρέσεις τους γίνονταν σε ένα χωράφι στο Μπάκιγχαμσιρ.

Η γυναίκα τον είχε προσεγγίσει μέσω του Snapchat και του έστελνε ερωτικά μηνύματα και σύμφωνα με την Daily Mail επικοινωνούσε μαζί του πολλές φορές την ημέρα.

Αυτό που την πρόδωσε ήταν μια ημίγυμνη φωτογραφία που είχε στείλει στον μαθητή της, ο οποίος την έδειξε σε πολλά άτομα στο σχολείο με αποτέλεσμα να φτάσει στον διευθυντή.

Married teacher, 35, is found guilty of having outdoor sex with her 15-year-old pupil https://t.co/WrJsT83qcu pic.twitter.com/U4NrcfI73z

