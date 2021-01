Εικόνες χάους στη Μαδρίτη: Τουλάχιστον τρεις νεκροί, αδιευκρίνιστος αριθμός τραυματιών (pics & vids)

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο κέντρο της Μαδρίτης το απόγευμα της Τετάρτης (20/1).

Μία πολύ ισχυρή έκρηξη που σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου κατέστρεψε κτίριο στο κέντρο της Μαδρίτης προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων και αδιευκρίνιστο αριθμό τραυματιών, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ισπανικής πρωτεύουσας Χοσέ Λουίς Μαρτίνεθ Αλμέιδα.

Η έκρηξη, που περιγράφεται ως εξαιρετικά ισχυρή από αυτόπτες μάρτυρες, κατέστρεψε το εξαώροφο κτίριο που βρίσκεται κοντά στην Πουέρτα ντε Τολέδο και προκάλεσε πυρκαγιά στο εσωτερικό του κτιρίου, το οποίο γειτνιάζει με οίκο ευγηρίας και σχολικό ίδρυμα.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής και οι υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών έφθασαν γρήγορα στον τόπο της καταστροφής και άρχισαν να εκκενώνουν τον οίκο ευγηρίας, ενώ η αστυνομία απέκλειε την περιοχή.

Explosion in Madrid moments ago on Calle de Toledo just near the Puerta de Toledo. Location of building is here https://t.co/l5FrIZdC71 https://t.co/PVFqlshC5j pic.twitter.com/guZxMowmKe

— Benjamin Strick (@BenDoBrown) January 20, 2021