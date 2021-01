Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο της Μαδρίτης έπειτα από μία ισχυρή έκρηξη σε κτίριο.

Συγκεκριμένα συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης 20 Ιανουαρίου. Εικόνες που έρχονται από το σημείο δείχνουν ένα κατεστραμμένο κτίριο, συντρίμμια του οποίου καλύπτουν τον διπλανό δρόμο.

Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει τη γειτονιά Calle Toledo, της ισπανικής πρωτεύουσας.

Explosion in Madrid moments ago on Calle de Toledo just near the Puerta de Toledo. Location of building is here https://t.co/l5FrIZdC71 https://t.co/PVFqlshC5j pic.twitter.com/guZxMowmKe

