Τέλος εποχής για Μέρκελ: Συγκίνηση στην τελευταία ομιλία στο συνέδριο του CDU

Με την ευχή «να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις για το μέλλον», έκλεισε την ομιλία της στο Συνέδριο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) η Άνγκελα Μέρκελ, επισημαίνοντας ότι το Συνέδριο που άρχισε απόψε είναι το 40ό στο οποίο συμμετέχει ως καγκελάριος, αλλά και το τελευταίο.

Επιχειρώντας μια σύντομη αναδρομή στα 15 τελευταία χρόνια, η κυρία Μέρκελ αναφέρθηκε στα «πάρα πολλά» που πέτυχε το κόμμα της (και ως κυβερνητικός εταίρος), τονίζοντας ότι το CDU στάθηκε πάντα έτοιμο να αναλάβει ευθύνη - όποια και αν ήταν αυτή.

«Για όλα αυτά μπορούμε να είμαστε περήφανοι», είπε χαρακτηριστικά και, απαριθμώντας τις κρίσεις που αντιμετώπισε η Γερμανία κατά το ίδιο διάστημα (διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση, ευρωπαϊκή κρίση χρέους, προσφυγική κρίση) σημείωσε ότι, όπως η Γερμανία αντιμετώπισε αυτές τις καταστάσεις, έτσι θα αντιμετωπίσει και την τρέχουσα κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, «την σκληρότερη δοκιμασία μετά τον Πόλεμο», όπως είπε.

«Σήμερα βιώνουμε σίγουρα την πιο δύσκολη δοκιμασία, την πανδημία του αιώνα, η οποία δοκιμάζει την οικονομία μας και απαιτεί τόσα πολλά από τους περισσότερους ανθρώπους», πρόσθεσε η Άνγκελα Μέρκελ, για να τονίσει ότι το CDU συμβάλλει πολύ σημαντικά στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.

Ο κόσμος θα συνεχίσει να αλλάζει πολύ πιο γρήγορα, προέβλεψε η Καγκελάριος και ανέδειξε ως βασικές προκλήσεις της εποχής την ψηφιοποίηση, την κλιματική αλλαγή και το δημογραφικό πρόβλημα. «Γνωρίζουμε ότι η δύναμη της χώρας μας είναι οι άνθρωποί της», συνέχισε η κυρία Μέρκελ και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το κόμμα της ξέρει καλά τις ανησυχίες των ανθρώπων π.χ. για τις θέσεις εργασίας, αλλά και τις ανησυχίες των νέων για το μέλλον τους και ότι θα συνεχίσει να δίνει πρακτικές και όχι θεωρητικές λύσεις.

Αναφερόμενη, τέλος, στην διεξαγωγή του συνεδρίου εξ ολοκλήρου ψηφιακά, η Άνγκελα Μέρκελ δήλωσε μεν ότι της λείπει η ατμόσφαιρα της αίθουσας, αλλά τόνισε ότι προέχει η ασφάλεια και η υγεία και επισήμανε πόσες δυνατότητες υπάρχουν στη σημερινή εποχή, όταν π.χ. το 2005 δεν υπήρχαν καν smart phones».

In ihrem Grußwort auf dem #cduparteitag hat Kanzlerin #Merkel gesagt, dass sie sich wünsche, dass das richtige „Team“ gewählt werde. Als Team treten eigentlich nur #Laschet und #Spahn an. Ein kleiner Wink also?https://t.co/1CQ3em0p6v

— Tagesspiegel (@Tagesspiegel) January 15, 2021