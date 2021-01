«Μην σκούζεις σαν γουρούνι»: Έλαβε σημείωμα από τους γείτονες επειδή φώναζε στο σεξ (pic)

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει περιπτώσεις στις οποίες γείτονες ή διαχειριστές πολυκατοικιών αφήνουν «παράξενα» σημειώματα επειδή κάποιος είναι λίγο πιο… θορυβώδης κατά την διάρκεια της ερωτικής πράξης.

Κι όποιος νομίζει πως μόνο στην Ελλάδα ενοχλούνται οι γείτονες, κάνει λάθος.

Μια ανάλογη περίπτωση συνέβη και σε μια γυναίκα στην Βρετανία, η οποία έλαβε ένα σημείωμα από γείτονες που ήταν προφανώς εξοργισμένοι αφού έγραψαν: «Μην σκούζεις σαν γουρούνι όταν κάνεις σεξ. Σιχαθήκαμε όλοι».

