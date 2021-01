Σάλος στις ΗΠΑ με τον 17χρονο που σκότωσε δύο διαδηλωτές, να πίνει ανενόχλητος μπύρα σε παμπ (pics)

O Kyle Rittenhouse είναι ο βασικός κατηγορούμενος για την δολοφονία 2 διαδηλωτών του κινήματος Black Lives Matter, τον περασμένο Αύγουστο στο Ουσκόνσιν.

Παρά το γεγονός όμως οτι η δράση του, εκείνο το βράδυ, έχει αποτυπωθεί σε αρκετά videos, τον περασμένο Νοέμβριο ο 17χρονος έμεινε ελεύθερος καταβάλλoντας εγγύηση ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Φυσικά, η εξέλιξη αυτή για κάποιον που είναι βασικός κατηγορούμενος για την δολοφονία δύο ανθρώπων, προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις.

Ανάλογες υπήρξαν και τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο άρχισαν να κάνουν κυκλοφορούν φωτογραφίες του μέσα από μια παμπ όπου ανενόχλητος, έπινε μπύρα. Άλλοι στέκονταν στο ενδεχόμενο να παραβιάζει όρους της της αποφυλάκισής του, ενώ άλλοι στο γεγονός οτι αν και ανήλικος έπινε αλκοόλ.

Ο μικρός χαμός που προκλήθηκε στα social media, ανάγκασε την τοπική αστυνομία να ερευνήσει την υπόθεση, χωρίς να προκύψει κάτι επιβαρυντικό.

Πρώτον γιατί δεν παραβίασε κάποιο νόμο και δεύτερον γιατί ήταν μαζί με τους γονείς τους και στην πολιτεία του Ουισκόνσιν, μπορεί κάποιος ανήλικος να καταναλώνει αλκοόλ, αν συνοδεύεται από τους γονείς του.

Kyle Rittenhouse is not only out on bail, but is hanging out with his mom drinking in Racine, WI. The "free as fuck" shirt is a nice touch to the fuck you that is our judicial system. This country may just be broken beyond repair. pic.twitter.com/fFMJzb9Ryt

— Mike Carpenter (@MrCistoolong) January 8, 2021