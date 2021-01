Το ξύλο που έπεσε στο Καπιτώλιο: Αστυνομικός ουρλιάζει στα χέρια των εισβολέων (vid)

Όσο περνάνε οι μέρες όλο και περισσότερες εικόνες έρχονται από τα όσα έγιναν στο εσωτερικού του Καπιτωλίου, την Τετάρτη το βράδυ.

Τις τελευταίες ώρες έχει κυκλοφορεί ένα video από σημείο του κτηρίου όπου αστυνομικοί και διαδηλωτές έχουν έρθει τετ-α-τετ σε ένα διάδρομο στο σημείο που βρίσκεται μία πόρτα.

Στην προσπάθειά τους λοιπόν οι αρχές να απωθήσουν τους συγκεντρωμένους, υπήρξαν μεγάλες συγκρούσεις, όμως ένας αστυνομικός εγκλωβίστηκε σε αυτή.

Μάλιστα, όπως μπορείτε να δείτε ούρλιαζε γιατί εκτός από την πίεση που δεχόταν, μάλλον τον χτύπαγαν παράλληλα.

While we have seen videos of the Capitol Police running away, opening barriers and taking selfies, there is another side to the story. These Capitol Policemen, decked out in riot gear, are fighting to the death to keep the rioters out, one crushed in the doors #CapitolRiots pic.twitter.com/6E24C9iQFR

— Cyrus Sanati (@BeyondBlunt) January 8, 2021