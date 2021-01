Ένας τύπος εισέβαλλε στο Καπιτώλιο με το σήμα της δουλειάς και φυσικά απολύθηκε (pics)

Χωρίς δουλειά είναι ένας από τους εισβολείς του Καπιτώλιου, λίγες ώρες μετά την εκκένωση του κτηρίου.

Ο συγκεκριμένος λοιπόν πρωταγωνιστεί σε αρκετές από τις φωτογραφίες, καθώς δεν μπήκε στην διαδικασία να καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Σα να μην έφτανε αυτό, φορούσε και την ταυτότητα της δουλειάς στον λαιμό του, κάτι που δεν άργησε να πέσει στην αντίληψη των υπεύθυνων της εταιρίας.

Έτσι, λίγη ώρα αργότερα η Navistar Direct Marketing στο Frederick ανακοίνωσε πως μετά από μία έρευνα που έκανε, διαπίστωσε πως όντως ο συγκεκριμένος άνδρας δουλεύει για εκείνη και γνωστοποίησε την απόλυσή του.

«Η Navistar Direct Marketing ενημερώθηκε πως ένας άνδρας που φορούσε το σήμα της Navistar εθεάθη εντός του Καπιτώλιου στις 6 Ιανουαρίου κατά την διάρκεια της εισβολής που έγινε. Μετά από εξέταση των φωτογραφικών στοιχείων ο συγκεκριμένος εργαζόμενος απολύθηκε.

Υποστηρίζουμε το δικαίωμα των εργαζομένων μας να εκφράζουμε ειρηνικά και νόμιμα την γνώμη τους, αλλά όποιος θέτε σε κίνδυνο την ζωή των άλλων δεν θα έχει επαγγελματική ευκαιρία στην Navistar Direct Marketing», ανέφερε χαρακτηριστικά.

NEW: A Maryland company has terminated one of its employees after he was apparently captured in a picture during the mob riot in the Capitol yesterday. @wbaltv11 pic.twitter.com/flxRhdmP3P

— Tre Ward (@TreWardWBAL) January 7, 2021