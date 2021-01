Βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων δηλώνει ότι θα πηγαίνει στο Κογκρέσο με το όπλο της (vid)

Σε βίντεο που ανήρτησε την Κυριακή στο Twitter η Μπόμπερτ φαίνεται να γεμίζει το πιστόλι της προτού βγει για να περπατήσει στους δρόμους της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας των ΗΠΑ. "Θα έχω το όπλο μου στην Ουάσινγκτον και το Κογκρέσο", τονίζει η ίδια στο βίντεο, το οποίο έχει προβληθεί περισσότερες από 2 εκατομμύρια φορές.

Όμως ο διοικητής της αστυνομίας της Ουάσινγκτον επισήμανε ότι σκοπεύει να μιλήσει με τη Μπόμπερτ σχετικά με τους αυστηρούς κανόνες για την οπλοκατοχή που ισχύουν στην πόλη.

Η 34χρονη Μπόμπερτ είναι ιδιοκτήτρια ενός εστιατορίου, του Shooters Grill, στην πόλη Ράιφλ (Rifle, τουφέκι) του Κολοράντο από όπου κατάγεται. Οι εργαζόμενοι στο εστιατόριο επιτρέπεται να φέρουν όπλα, κάτι που δεν είναι παράνομο βάσει της νομοθεσίας της πολιτείας αυτής.

Το ζήτημα της οπλοκατοχής ήταν κεντρικό στην προεκλογική εκστρατεία της Μπόμπερτ.

"Αν και τώρα εργάζομαι σε μια από τις πιο φιλελεύθερες πόλεις της Αμερικής, αρνούμαι να απαρνηθώ τα δικαιώματά μου", αναφέρει η Μπόμπερτ στο βίντεο. "Οπότε, καθώς είμαι μια γυναίκα με ύψος 1,52 και 45 κιλά βάρος, επιλέγω να προστατεύσω τον εαυτό μου νόμιμα, διότι είμαι η καλύτερη ασφάλεια του εαυτού μου".

Όμως η αστυνομία της Ουάσινγκτον δεν άργησε να απαντήσει στην Μπόμπερτ, επισημαίνοντας σε δημοσιογράφους ότι η βουλευτής "θα υπόκειται στα ίδια πρόστιμα που ισχύουν για όλους όσοι εντοπίζονται στους δρόμους της Ουάσινγκτον να έχουν παράνομα στην κατοχή τους όπλο".

Αν και το Σύνταγμα των ΗΠΑ διαφυλάσσει το δικαίωμα των Αμερικανών στην οπλοκατοχή, οι νόμοι για το θέμα διαφέρουν ανά πολιτεία.

Τα μέλη του Κογκρέσου επιτρέπεται να έχουν όπλα στα γραφεία τους και να τα μεταφέρουν στην Ουάσινγκτον, εφόσον δεν είναι γεμάτα.

Ωστόσο χρειάζεται ειδική άδεια για να φέρει κάποιος το όπλο του και να περπατά στους δρόμους της πόλης, ενώ όταν εισάγονται όπλα από άλλες πολιτείες, πρέπει να ενημερώνονται οι τοπικές αρχές.

Η Μπόμπερτ έμαθε γρήγορα ότι μερικές φορές είναι δύσκολο για έναν πολιτικό να τηρεί τις υποσχέσεις του: δύο ημέρες μετά την ορκωμοσία του νέου Κογκρέσου, η Μπόμπερτ εμφανίστηκε στο γραφείο της χωρίς το όπλο της, όπως δήλωσε συνεργάτης της που θέλησε να παραμείνει ανώνυμος.

Let me tell you why I WILL carry my Glock to Congress.

Government does NOT get to tell me or my constituents how we are allowed to keep our families safe.

I promise to always stand strong for our 2nd Amendment rights.https://t.co/E75tYpdN4B pic.twitter.com/qg7QGenrNo

— Lauren Boebert (@laurenboebert) January 4, 2021