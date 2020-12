Με φορτηγό για λουκάνικα έφτασαν τα εμβόλια στη Φιλιππούπολη: Τα αποθήκευσαν σε ψυγείο του '60 από τη Σοβιετική Ένωση (pics)

Οι εικόνες είναι κωμικοτραγικές και αν μη τι άλλο, προκαλούν ερωτήματα. Δεδομένα, πάντως, έχουν προκαλέσει σάλο στη Βουλγαρία... Και όχι άδικα, καθώς τα εμβόλια κατά του κορονοϊού μεταφέρθηκαν στη Φιλιππούπολη σε φορτηγό για λουκάνικα και αποθηκεύτηκαν σε ψυγείο 40ετίας!

Οι εικόνες έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στη γειτονική χώρα, ενώ το απίστευτο είναι πως στη Φιλιππούπολη για την παραλαβή των εμβολίων βρέθηκαν τόσο ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπόικο Μπορίσοφ, όσο και ο υπουργός Υγείας Κονσταντίν Ανγκέλοφ!

The first batch of Pfizer #COVID vaccines arrived in #Bulgaria. The allocation for Plovdiv region arrived in a sausage truck and will be stored in a Soviet-made ZIL fridge. pic.twitter.com/jaKBX7qs9Y

— Mariya Petkova (@mkpetkova) December 26, 2020