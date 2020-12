Αυτό μας έλειπε: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι κάτι κατασκευάζεται σε υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν (pics)

Να τι έλειπε από το 2020...

Οι δορυφορικές εικόνες -που ελήφθησαν στις 11 Δεκεμβρίου- είναι άκρως ανησυχητικές και δείχνουν, σύμφωνα με το Sky News, μια δομή, η οποία αποτελείται από ένα πλέγμα πυλώνων, όπως εκείνες, που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη κτιρίων, που είναι επιρρεπή σε σεισμούς, να κατασκευάζεται σε μια υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν.

Το Ιράν, προς το παρόν, δεν έχει παραδεχθεί δημοσίως νέες κατασκευές στην τοποθεσία Fordo, που βρίσκεται κοντά στο Qom, 55 μίλια από την πρωτεύουσα Τεχεράνη.

Αυτή η κατασκευή λαμβάνει χώρα λιγότερο από έναν μήνα μετά τη δολοφονία του Μοχσέν Φαχριζαντέχ, ενός από τους κορυφαίους πυρηνικούς επιστήμονες του Ιράν.

Το σημάδι της νέας δραστηριότητας στο Fordo θα είναι σίγουρα ανησυχητικό για τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, Joe Biden, ο οποίος θα κληρονομήσει μια δύσκολη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όταν πάρει τα ηνία στον Λευκό Οίκο.

Το 2015, η κυβέρνηση Ομπάμα υπέγραψε συμφωνία ορόσημο με το Ιράν -καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία, την Κίνα και την ΕΕ- η οποία χαλάρωσε τις κυρώσεις, σε αντάλλαγμα εγγυήσεων για ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από αυτό το Κοινό Συνολικό Σχέδιο Δράσης το 2018, επιβάλλοντας κυρώσεις στο Ιράν, που άρχισε, ωστόσο, τότε, να εγκαταλείπει τους περιορισμούς που του είχαν επιβληθεί...

Οι εντάσεις κορυφώθηκαν στις αρχές του 2020, όταν ο Ιρανός στρατηγός Qassem Soleimani σκοτώθηκε σε αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ.

New: Satellite Images obtained by AP shows Iran building actively at an underground nuclear facility at Fordo, Qom Province amid US tensions.

Iran has not publicly acknowledged any new construction at Fordo. pic.twitter.com/8fd5Tlegn0

— Wars on the Brink (@WOTB07) December 18, 2020