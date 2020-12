Ένας 58χρονος παγιδεύτηκε για 10 ώρες στο αμάξι του που καλύφθηκε από 1,5 μέτρο χιόνι (pic)

Ένας 58χρονος οδηγός παγιδεύτηκε για πάνω από 10 ώρες στο αυτοκίνητό του αφού καλύφθηκε από χιόνι σχεδόν 1,5 μέτρου στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Αρχικά, οι αρχές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον Κρέσεν, αλλά ένας κρατικός στρατιώτης κατάφερε τελικά να βρει το όχημα του Κρέσεν αφού έσκαψε στο χιόνι.

Meet Zone Sergeant Jason Cawley of Troop C.

Today, Sergeant Cawley located a driver who had been stranded more than 10 hours after his car went off the road and he was plowed in, covered with almost 4 feet of snow. https://t.co/kGp9fT5EAj pic.twitter.com/240uh9UwQP

— NewYorkStatePolice (@nyspolice) December 17, 2020