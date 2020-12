Μια σερβιτόρα πήρε φιλοδώρημα 2000, λίγο πριν κλείσουν τα εστιατόρια λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό (pic)

Μια σερβιτόρα πήρε φιλοδώρημα 2.020 δολαρίων (περίπου 1660 ευρώ) για ένα λογαριασμό συνολικού ύψους 33,92 δολαρίων το Σάββατο, πριν από το προγραμματισμένο κλείσιμο του εστιατορίου.

Η Lauren Jewel, υπάλληλος στο Evelyn's Place, έλαβε το φιλοδώρημα από τον πελάτη του μαγαζιού, ο οποίος έγραψε «Καλή τύχη! Να είσαι καλά» στο χαρτί.

Maryland waitress gets $2K tip on $33 bill ahead of county's COVID-19 restaurant closures https://t.co/d8yYQBFaqW pic.twitter.com/P25jrsFqKY

— The Hill (@thehill) December 16, 2020