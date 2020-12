Το Google Maps αφαίρεσε από τις προτεινόμενες διαδρομές τον Δρόμο των Οστών αφότου οδηγός πάγωσε στους -50 και πέθανε (pics & vids)

Μια απίστευτη τραγωδία στη Ρωσία ανάγκασε την Google να αφαιρέσει από τις προτεινόμενες διαδρομές τον περίφημο Δρόμο των Οστών.

Όπως αναφέρει το RT συγκεκριμένα, η Google συμβουλεύει τώρα τους οδηγούς πως είναι... πολύ καλύτερο να προσθέσουν τρεις ώρες στο ταξίδι τους, ακολουθώντας μια διαφορετική διαδρομή μεταξύ των ρωσικών πόλεων της Άπω Ανατολής Yakutsk και Magadan, αφότου δύο άνθρωποι κόλλησαν στους -50 βαθμούς Κελσίου σε αυτόν τον εγκαταλελειμμένο δρόμο με το εφιαλτικό όνομα, με τον έναν, μάλιστα, να χάνει τη ζωή του!

Μετά από μια εβδομαδιαία αναζήτηση, το σώμα ενός νεαρού 18 ετών ανακτήθηκε από το χιονισμένο αυτοκίνητο στον αχρησιμοποίητο αυτοκινητόδρομο κοντά στο Oymyakon, τον ψυχρότερο, μόνιμα κατοικημένο, οικισμό στον κόσμο. Το εκπληκτικό είναι πως ο φίλος του επέζησε και μεταφέρθηκε σε ένα κοντινό νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε θεραπεία για κρυοπαγήματα. Το καλοριφέρ στο όχημά τους σταμάτησε να λειτουργεί και οι δυο τους κόλλησαν σε αυτή την ψυχρή κόλαση.

Το Google Maps, ωστόσο, είχε προηγουμένως συμβουλεύσει τους οδηγούς να ακολουθήσουν τον λεγόμενο Δρόμο των Οστών, ο οποίος, σύμφωνα με τοπικές πηγές, δεν χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια. Αν και προσφέρει μια πιο γρήγορη διαδρομή, μειώνοντας τον χρόνο οδήγησης μεταξύ Yakutsk και Magadan σε 31 ώρες αντί 34, η έλλειψη οδικών υπηρεσιών όπως ο καθαρισμός του χιονιού και η σχεδόν ανύπαρκτη κυκλοφορία, τον καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ειδικά τον χειμώνα.

Στη Ρωσία, το λογισμικό πλοήγησης της Google είναι λιγότερο δημοφιλές από το Yandex.Maps και το Navigator με έδρα τη Μόσχα, που διαθέτουν περίπου 50 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες και στις δύο εφαρμογές. Πολλοί πιστεύουν ότι προσφέρουν πολύ καλύτερη τοπική γνώση από τον αμερικανικό τεχνολογικό γίγαντα, με ορισμένους χρήστες του Twitter να λένε ότι αυτό το περιστατικό χρησιμεύει ως μία ακόμα απόδειξη γιατί οι οδηγοί πρέπει να χρησιμοποιούν «μόνο τους Χάρτες Yandex στη Ρωσία».

A road of bones. The Kolyma Highway in eastern Siberia once delivered tens of thousands of prisoners to the work camps of Stalin’s gulag. The ruins of that barbaric era are still visible today, though the elements are slowly erasing them. https://t.co/Jn0EFiJBn3 pic.twitter.com/wc6f05Kigf

— The New York Times (@nytimes) November 22, 2020