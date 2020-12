Ηλικιωμένος ρώτησε on air τον παρουσιαστή εκπομπής «ποιος είσαι εσύ;» (vid)

Ο Martin Kenyon, ένας 91χρονος άνδρας που ήταν από τους πρώτους που έκανε το εμβόλιο της Pfizer / BioNTech χθες (8 Δεκεμβρίου) στην Βρετανία, διέκοψε τον παρουσιαστή της εκπομπής της «Good Morning Britain», Piers Morgan, ρωτώντας τον «ποιος είσαι εσύ;».

Ο Κένυον, ο οποίος ήταν το… αστέρι μιας συνέντευξης, στην οποία εξήγησε ευχαρίστως το σκεπτικό του για τη λήψη του εμβολίου, εμφανίστηκε στην εκπομπή για να συζητήσει την εμπειρία του ως μέρος του προγράμματος μαζικού εμβολιασμού που ξεκίνησε χθες στην Βρετανία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ρωτήθηκε γιατί το έκανε και ο Κένυον εξήγησε: «Έχω δύο υπέροχα εγγόνια και δεν κατάφερα να τα αγκαλιάσω για αρκετές εβδομάδες και μήνες. Σχεδιάζω να περάσω τα Χριστούγεννα μαζί τους και σκέφτηκα ότι αν είχα κάνει το εμβόλιο, τότε μπορώ να τα αγκαλιάσω».

'Who are you?'

The amazing moment 91 year-old Martin Kenyon stops @piersmorgan in his tracks as he discusses why he took the Covid-19 vaccine.

Watch GMB

— Good Morning Britain (@GMB) December 9, 2020