Η Domino’s δίνει δωρεάν πίτσα μέχρι το 2080 σε κάποιον που το όνομά του αρχίζει από ''Dom''

Φανταστείτε να το κάνει και η Domino’s στην Ελλάδα και να κονταροχτυπηθούν οι Δομίνικοι της χώρας...

Στην Αυστραλία, πάντως, ένας τυχερός Dominic ή Dominique (ή όποιος τέλος πάντων έχει όνομα που αρχίζει από ''Dom'') δεν θα χρειαστεί να μαγειρέψει για 720 νύχτες μέχρι το 2080.

Διότι η Domino’s Αυστραλίας, σε μια κίνηση-ορισμό του... επιθετικού μάρκετινγκ, δίνει δωρεάν μια πίτσα τον μήνα για τα επόμενα 60 χρόνια σε κάποιον που το όνομά του αρχίζει από ''Dom''.

«Πού είναι η παγίδα;», θα ρωτήσετε. Υπάρχει, πράγματι, αλλά δεν είναι ακριβώς παγίδα. Απλά, είναι λίγο αυστηροί οι όροι συμμετοχής.

Το άτομο που θα λέγεται ''Dom'' πρέπει να είναι... μωρό και η οικογένειά του θα κερδίσει το έπαθλο, μέχρι να μεγαλώσει το μωρό και να παραγγέλνει μόνος/η του/της. Επίσης, το μωρό ''Dom'' πρέπει να γεννηθεί την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, ημέρα όπου η Domino’s κλείνει τα 60 της χρόνια.

Σας είπαμε. Είναι λίγο αυστηροί οι όροι.

WE KID YOU NOT: To celebrate our 60th Birthday on 9 December 2020, we’re giving away the equivalent of 60 years’ worth of FREE* pizza to the family of a baby named ‘Dominic’ or ‘Dominique’ born in Australia on that day. Now that’s something to stork about! https://t.co/feZxSmEQgp pic.twitter.com/SMU7feycLL

— Domino's Australia (@Dominos_AU) December 6, 2020