Η Αυστραλία απαιτεί συγνώμη από την Κίνα για «απεχθή» ανάρτηση με στρατιώτη (pic)

Ο Μόρισον παραχώρησε συνέντευξη Τύπου για να καταδικάσει την ανάρτηση της εικόνας αυτής, η οποία δείχνει έναν Αυστραλό στρατιώτη να κρατάει ένα μαχαίρι στον λαιμό ενός παιδιού στο Αφγανιστάν και υπογράμμισε ότι η Καμπέρα ζητεί από το Πεκίνο να απολογηθεί για την ενέργεια αυτή. Η αυστραλιανή κυβέρνηση ζήτησε από το Twitter να αφαιρέσει το μήνυμα αυτό, το οποίο αναρτήθηκε σήμερα από τον εκπρόσωπο του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Τζάο Λιζιάν, πρόσθεσε ο Μόρισον.

"Είναι εντελώς εξωφρενικό και δεν μπορεί να αιτιολογηθεί σε καμία βάση", σημείωσε ο Μόρισον. "Η κινεζική κυβέρνηση θα πρέπει να αισθάνεται απόλυτη ντροπή για αυτή την ανάρτηση. Τους υποβαθμίζει στα μάτια του κόσμου", πρόσθεσε.

Οι σχέσεις της Αυστραλίας με την Κίνα έχουν επιδεινωθεί από τότε που η Καμπέρα ζήτησε τη διεξαγωγή διεθνούς έρευνας για την προέλευση της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Κίνα κατήρτισε έναν κατάλογο παραπόνων σχετικά με τις ξένες επενδύσεις, την εθνική ασφάλεια και την πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Αυστραλίας, λέγοντας ότι η Καμπέρα πρέπει να διορθώσει τις ενέργειές της για να αποκαταστήσει τη διμερή σχέση με τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της.

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) November 30, 2020