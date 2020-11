Απίστευτο ρεκόρ θερμοκρασίας στο Σίδνεϊ: Η πιο καυτή νύχτα του Νοεμβρίου εδώ και μισό αιώνα! (vid)

Αν θέλετε μία -ακόμη- απόδειξη ότι η κλιματική αλλαγή συντελείται τώρα στον πλανήτη, ιδού...

Όπως αναφέρει το BBC, ενώ ακόμη δεν μπήκε το καλοκαίρι στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, το βράδυ του Σαββάτου (28/11), καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία εδώ και 53 χρόνια, από το 1967! Και μιλάμε για το βράδυ, γιατί τη μέρα το θερμόμετρο δείχνει σε ορισμένες περιοχές ακόμη και τους 45 βαθμούς Κελσίου. Και είναι άνοιξη.

Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο, λοιπόν, η ελάχιστη θερμοκρασία που σημειώθηκε τη νύχτα ήταν 25,4 βαθμοί Κελσίου! Μέχρι τις 04:30 τα ξημερώματα, δε, είχε αυξηθεί στους 30 βαθμούς Κελσίου, ακόμη και στους 46,9 σε κάποιες περιοχές(!) , όπως τονίζει ένα άλλο Μέσο, η Sydney Morning Herald.

Το προηγούμενο ρεκόρ, το 1967, ήταν 24,8 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια στιγμή, και ενώ, το τονίζουμε ξανά, το καλοκαίρι δεν έχει μπει ακόμα στο νότιο ημισφαίριο, περισσότερες από 40 πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή του Σίδνεϊ και τη Νέα Νότια Ουαλία...

New South Wales in Australia has just recorded its hottest November day ever.

+ 46.9 °C in Smithville at 4:35 pm local time.

Australia is currently in the grip of a profound widespread spring heatwave. Summer starts on Tuesday next week. pic.twitter.com/5X9KHmMhAY

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) November 28, 2020