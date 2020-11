Απίστευτες εικόνες στο Βλαδιβοστόκ: Ισχυρό επεισόδιο παγωμένης βροχής μετά από «συνάντηση» κυκλώνων (pics & vids)

Απίστευτες εικόνες στο Βλαδιβοστόκ της Ρωσίας, που, κυριολεκτικά, πάγωσε!

Η απομακρυσμένη ρωσική πόλη, στην οποία και βρίσκεται ο μεγάλος λιμένας της χώρας στον Eιρηνικό ωκεανό, αλλά και το τέρμα του Υπερσιβηρικού Σιδηροδρόμου, μπήκε στην... κατάψυξη το Σάββατο (21/11), καθώς, μετά από μία «συνάντηση» κυκλώνων, έριξε τη λεγόμενη «παγωμένη βροχή».

Παρότι, ωστόσο, οι 600.000 κάτοικοι του Βλαδιβοστόκ είναι συνηθισμένοι σε αυτό το φαινόμενο, το σημερινό ήταν το ισχυρότερο των τελευταίων δεκαετιών! Η ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας, που ακολούθησε την παγωμένη βροχή, δημιούργησε πάγο, σε σημείο «να μη σπάει ούτε με σφυρί», όπως αναφέρουν τοπικά Μέσα!

Η πόλη κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με 150.000 ανθρώπους να παραμένουν για δεύτερο εικοσιτετράωρο χωρίς ρεύμα και νερό, ενώ οι πληροφορίες για θανάτους από το κρύο δεν έχουν επίσημα επιβεβαιωθεί.

Σε ένα συγκλονιστικό βίντεο, για δευτερόλεπτα εμφανίζεται να γλιτώνει κάτοικος από πτώση τεράστιου όγκου, που αποκολλήθηκε από πολυκατοικίαι και καταπλάκωσε το αυτοκίνητο του.

In Vladivostok, a man was removing ice from his windshield when all of a sudden he heard a noise and took cover. A two ton slab of concrete came loose and fell from above barely missing him but leaving his automobile totally wrecked. pic.twitter.com/n8qpVSoj7Z

