Ο ήλιος έδυσε για τελευταία φορά το 2020 σε πόλη της Αλάσκας (pics & vids)

Σε εμάς φαίνεται απίστευτο, απόκοσμο, εξωπραγματικό.

Για τη βορειότερη πόλη των ΗΠΑ στην Αλάσκα, όμως, είναι πολύ φυσιολογικό...

Στο Utqiagvik ή αλλιώς ''Barrow'', δηλαδή «Οχυρό», ο ήλιος έδυσε για τελευταία φορά μέσα στο 2020 και θα ανατείλει ξανά μετά από περισσότερους από δύο μήνες (66 μέρες), καθώς ξεκίνησε η περίοδος της περίφημης «πολικής νύχτας».

Ο ήλιος έδυσε για τελευταία φορά στο Utqiagvik την περασμένη Τετάρτη (18/11), με τους 4.000, περίπου, κατοίκους της πόλης να πρέπει τώρα να περιμένουν μέχρι τις 23 Ιανουαρίου του 2021 για να τον ξαναδούν! Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Fairbanks, ωστόσο, για κάποιες ώρες της ημέρας θα υπάρχει περιορισμένο φως.

annnnd it's gone. The sun has set in Utqiaġvik. It will rise again at 1:17 p.m. on January 22, 2021. Good night. @AlaskaWx pic.twitter.com/V7tH8bgpKt — Brian Brettschneider (@Climatologist49) November 18, 2020

From the "It Could Be Worse" Department.... The sun sets today in Utqiagvik, Alaska at 1:29 pm and will not rise again until January 22nd. pic.twitter.com/TjRIF7TIyZ — Josh Wurster (@joshwurster_) November 18, 2020

Πάντως, όπως είπαμε, για τους ανθρώπους της πόλης η έλλειψη του ηλιακού φωτός έχει γίνει μια συνήθεια και η καθημερινότητά τους συνεχίζεται κανονικά καθ' όλη τη διάρκεια του φαινομένου. Να σημειωθεί ότι λόγω της απουσίας του ήλιου οι άνθρωποι εκεί καταναλώνουν βιταμίνες D.

Goodnight Utqiaġvik! Utqiaġvik (formerly known as Barrow) the northernmost town in Alaska and the U.S. had its last glimpse of the today. Tomorrow, 66 days of Polar Night begins for this Arctic community.#GeographyAwarenessWeek pic.twitter.com/6Xm51ztApQ — BLM Alaska (@BLMAlaska) November 18, 2020

Η πολική νύχτα είναι ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο παρατηρείται κάθε χειμώνα, όταν η ανατολή του ηλίου δεν φαίνεται σε αρκτικές περιοχές, με αποτέλεσμα να κυριαρχεί η νύχτα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην κλίση του άξονα της Γης. Ο ήλιος, δηλαδή, είναι κάτω από τον ορίζοντα και δεν εμφανίζεται.