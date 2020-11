Ο πρόεδρος της Κένυας εξέδωσε διάταγμα για να σωθεί αιωνόβια συκιά από υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομο (pics)

Πρωτοφανής -μάλλον παγκοσμίως- κίνηση από τον πρόεδρο της Κένυας, καθώς εξέδωσε διάταγμα για να σωθεί μια αιωνόβια συκιά, η οποία θα ξεριζωνόταν, αφού στην περιοχή κατασκευάζεται αυτοκινητόδρομος που χρηματοδοτείται από κινεζική εταιρεία!

Ο Ουχούρου Κενυάτα, στο προεδρικό διάταγμά του, περιγράφει το δέντρο, που έχει το ύψος ενός τετραώροφου κτιρίου, ως «φάρο της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής της Κένυας». Το σύκο, άλλωστε, όπως σημειώνει το CNN, θεωρείται ιερό για τη φυλή των Kikuyu, την πολυπληθέστερη της Κένυας.

Ο αυτοκινητόδρομος, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, κατασκευάζεται δυτικά της πρωτεύουσας Ναϊρόμπι και θα αναπτυχθεί πάνω σε πυλώνες, οι οποίοι τοποθετούνται κατά μήκος του υπάρχοντος οδικού δικτύου.

Kenya's President Uhuru Kenyatta has issued a decree to save a much-loved century-old fig tree from being cut down to make way for a Chinese-funded highway in the capital Nairobi https://t.co/FdAJjFJbck — CNN International (@cnni) November 11, 2020

«Η διάσωση του δέντρου είναι πλέον προεδρική απόφαση», δήλωσε ο Μοχάμεντ Μπαντί, γενικός διευθυντής του Nairobi Metropolitan Services, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε δίπλα στην αιωνόβια συκιά. Η υπηρεσία Εθνικών Οδών της χώρας είχε γνωστοποιήσει τον Οκτώβριο ότι σχεδίαζε να ξεριζώσει το δέντρο και να το μεταφυτέψει σε άλλο σημείο, προκειμένου να αναγείρει έναν πυλώνα.

Kenya's president has issued a decree to save a beloved fig tree from removal for the construction of a highway. The fig tree is considered sacred among Kenya’s most populous ethnic group, the Kikuyu https://t.co/3s5XXsrGIf pic.twitter.com/F3IPV4DqDc — Reuters (@Reuters) November 12, 2020

Το δέντρο, ωστόσο, θα υιοθετηθεί από το NMS για λογαριασμό των κατοίκων της πόλης και ο δρόμος θα χαραχθεί εκ νέου.

Σύμφωνα με την Κενυάτισσα ακτιβίστρια Ελίζαμπεθ Γουατούτι, το δέντρο αποτελεί ένα σύμβολο των προσδοκιών της πόλης. «Είναι ένα σύμβολο της μεγαλύτερης εικόνας που ζητάμε. Θέλουμε μία πράσινη και μία καθαρή πόλη, μία καθαρή Κένυα».