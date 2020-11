Απίστευτη ανακάλυψη: Οι Αιγύπτιοι ανακοίνωσαν πως βρήκαν τουλάχιστον 100 σαρκοφάγους, πολλές εκ των οποίων με άθικτες μούμιες μέσα! (pics)

Απίστευτη ανακάλυψη στη Σακκάρα. Και όχι μία, αλλά... 100!

Η Αίγυπτος παρουσίασε σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, τη μεγαλύτερη αρχαιολογική της ανακάλυψη για το 2020, φέρνοντας στο «φως» μία μοναδική συλλογή τουλάχιστον εκατό σαρκοφάγων της 26ης Δυναστείας -των Πτολεμαίων, δηλαδή, που κυβέρνησαν την Αίγυπτο για περίπου 300 χρόνια, από το 320 π.Χ. έως, περίπου, το 30 π.Χ.- και της Ύστερης Περιόδου (664-332 π.Χ.)., οι οποίες βρέθηκαν στην τεράστια φαραωνική νεκρόπολη νότια του Καΐρου! Μερικές από τις πολύχρωμες, σφραγισμένες σαρκοφάγους, όλες σε εξαιρετική κατάσταση, έχουν μέσα άθικτες μούμιες!

Another huge discovery in Saqqara, Egypt! Egyptian Ministry of Tourism just announced a second great discovery of 100 mummy tombs dating back to more than 2500 years, other than the 59 other tombs discovered two months ago alongside many unique artifacts. pic.twitter.com/XpH6p44Irx — Ziad Rashad (@ZiadRashad17) November 14, 2020

«Ούτε το 1% όσων βρίσκονται θαμμένα στην περιοχή δεν είναι αυτά που παρουσιάζουμε σήμερα», τόνισε προς τους δημοσιογράφους και τους διπλωμάτες ο υπουργός Αρχαιοτήτων, Χάλιντ Ελ Ανάνι, προσθέτοντας ότι σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλα αποτελέσματα ανασκαφών, με μία από τις σημαντικότερες να ακολουθεί τις επόμενες ημέρες, αυτή του πρώην Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου Αρχαιοτήτων και γνωστού αρχαιολόγου Ζάχι Ζαουάς.

Egypt announced Saturday the discovery of an ancient treasure trove of more than a 100 intact sarcophagi, the largest such find this yearhttps://t.co/ScyRI13Vvu — AFP News Agency (@AFP) November 14, 2020

Η συλλογή των σαρκοφάγων, που θάφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ανακαλύφθηκε σφραγισμένη σε βάθος 12 μέτρων!

Οι σαρκοφάγοι αναμένεται να εκτεθούν στο Μεγάλο Αρχαιολογικό Μουσείο των Πυραμίδων στη Γκίζα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Καΐρου στην πλατεία Ταχρίρ και στο Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού.

Η ίδια ανασκαφή έφερε στο «φως» και περίπου 40 επιχρυσωμένα αγάλματα.