Βιέννη: To Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση, αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ

Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης μεταδίδουν πως η τρομοκρατική οργάνωση που αποτέλεσε τον εφιάλτη της Ευρώπης πριν λίγα χρόνια, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στην Βιέννη με τους τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και τους 20 τραυματίες.

Τις πληροφορίες μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο τη δήλωση της οργάνωσης στο Telegram.

#Breaking Islamic State official claims the #Vienna attack#IS pic.twitter.com/J3hJAJGefW

— Michael Krona (@GlobalMedia_) November 3, 2020