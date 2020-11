Σοκ στη Ρωσία: Δολοφονήθηκε με βέλος από βαλλίστρα ο «βασιλιάς των λουκάνικων» (pic)

Σοκαρισμένη είναι κοινή γνώμη στη Ρωσία από τη δολοφονία του Ρώσου μεγιστάνα, γνωστού και ως «βασιλιά των λουκάνικων», Βλαντίμιρ Μαρουγκόφ.

Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, μασκοφόροι εισέβαλαν στο εξοχικό του στα περίχωρα της Μόσχας, έδεσαν τον ίδιο και τη σύζυγό του και αφού του ζήτησαν να τους δώσει τα χρήματα που είχε στο σπίτι, τον σκότωσαν με βέλος από βαλλίστρα!

Η σύζυγός του κατάφερε να απελευθερωθεί και να ειδοποιήσει την αστυνομία, όταν, όμως, οι αξιωματικοί της αστυνομίας έφτασαν στο σπίτι, ο σύζυγός της ήταν ήδη νεκρός...

Russia's 'sausage king' meat magnate Vladimir Marugov was murdered with a crossbow at his estate outside Moscow Monday morning, Russia’s Investigative Committee reportedhttps://t.co/at1Un9aBpK

— The Moscow Times (@MoscowTimes) November 2, 2020