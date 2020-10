Αστεροειδής με το όνομα αρχαίου Θεού αυξάνει ταχύτητα και θα μπορούσε να «χτυπήσει» τη Γη το 2068

Ένας αστεροειδής που ονομάζεται "Apophis", από τον αρχαίο Αιγύπτιο Θεό του χάους αυξάνει συνεχώς ταχύτητα και θα μπορούσε να «χτυπήσει» τη Γη σε λιγότερο από 50 χρόνια, αναφέρει έρευνα.

Οι αστρονόμοι στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης λένε ότι ο αστεροειδής αυξάνει την ταχύτητα λόγω της μη ομοιόμορφης ακτινοβολίας.

Ο Dave Tholen, ένας από τους αστρονόμους, εξήγησε στον Gizmodo: «Το φως που ακτινοβολείται από ένα σώμα δίνει σε αυτό το σώμα μια μικρή ώθηση. Η θερμότερη πλευρά ενός αστεροειδούς ωθεί λίγο πιο δυνατά, από την ψυχρότερη πλευρά, επειδή η θερμότερη πλευρά εκπέμπει περισσότερο φως (στο αόρατα μήκη κύματος υπέρυθρης ακτινοβολίας), οπότε υπάρχει καθαρή μη βαρυτική δύναμη που δρα στο σώμα».

«Είναι τόσο μικρή δύναμη που δεν είναι αισθητή για μεγαλύτερα αντικείμενα, αλλά όσο μικρότερο είναι το αντικείμενο, τόσο πιο εύκολο είναι να ανιχνευθεί το αποτέλεσμα», τόνισε.

Παλαιότερα όλοι πίστευαν ότι δεν υπήρχε πιθανότητα να «χτυπήσει» ο αστεροειδής τη Γη, αλλά οι επιστήμονες πλέον θεωρούν ότι θα μπορούσε να συμβεί στις 12 Απριλίου 2068.

Ο Tholen επίσης ανέφερε πως: «Οι νέες παρατηρήσεις μας με το τηλεσκόπιο Subaru νωρίτερα φέτος, ήταν αρκετά καλές για να αποκαλύψουν την επιτάχυνση του Yarkovsky του Apophis και δείχνουν ότι ο αστεροειδής απομακρύνεται από μια καθαρά βαρυτική τροχιά κατά περίπου 170 μέτρα ετησίως, δηλαδή αρκετά για να κάνουμε το σενάριο για το 2068».

Εκείνος και οι συνάδελφοί του είπαν πως οι παρατηρήσεις που έγιναν με το τηλεσκόπιο Subaru τους επέτρεψαν να «μετρήσουν τη θέση του αστεροειδούς με ακρίβεια περίπου διπλάσια του μεγέθους του ίδιου του αστεροειδούς», αναφέρει το LADbible.

#Allstate is on the way

Asteroid Named After God Of Chaos Gains Speed As It Could Hit Earth In 2068https://t.co/nAivGJ9sIB

— RealJesusChrysler aka Captain Clorox (@ChryslerReal) October 28, 2020