Χαμός με τη νέα φωτογραφία της Μελάνια Τραμπ: Πολλοί πιστεύουν οτι πρόκειται για σωσία της (pics)

Μία από τις πιο διαδεδομένες θεωρίες συνομωσίας σε όλο τον κόσμο, είναι πως οι ηγέτες των ισχυρών κρατών, έχουν σωσίες που χρησιμοποιούνται σε πολλές από τις δημόσιες φωτογραφίες τους. Από αυτές λοιπόν δεν θα μπορούσαν να λείπουν ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ...

Για την σύζυγο του Αμερικάνου προέδρου μάλιστα, υπάρχει και το hastah #FakeMelania στο Τwitter, όπου δεκάδες χρήστες κάνουν αναρτήσεις που θεωρούν πως επιβεβαιώνουν την εκτίμησή τους αυτή.

Η τελευταία αφορμή δόθηκε με την πρώτη κοινή φωτογραφία της με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την περιπέτεια που πέρασαν με τον κορονοϊό. Πρόκειται για την παρακάτω, η οποία έχει συγκεντρώσει πάνω από 60.000 likes...

The only thing I'll miss from this administration is them swapping in new Melanias and just pretending we won't notice like a 4-year-old with a guppy pic.twitter.com/8J0A4E9z5H — Zack Bornstein (@ZackBornstein) October 25, 2020

Στην εικόνα αυτή λοιπόν από τη στιγμή που μπαίνουν στο ελικόπτερο, η Μελάνια Τραμπ χαμογελάει για μία στιγμή και οι ερευνητές των social media, έπιασαν... δουλειά, ψάχνοντας μία ανάλογη σκηνή από το παρελθόν. Και δεν άργησαν να την βρουν, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν διαφορές.

Swipe these two photos back & forth. Notice the two front teeth. Melania’s are more squared...THAT AIN’T HER in the other photo. #FakeMelania pic.twitter.com/ge18TBarhy — BlueinaRedState (@RedStateBlues20) October 25, 2020

Κάποιοι μάλιστα το προχώρησαν και περισσότερο...

Μάλιστα ο σάλος που προκλήθηκε ήταν τόσο μεγάλος που το FakeMelania έγινε trend στο Twitter.

Θυμίζουμε οτι τα συγκεκριμένα... σενάρια υπάρχουν από το 2018...

This new Melania double is weak sauce. #wheresmelania pic.twitter.com/yAsbR7CuQJ — Johnny KILLoran w/ “Kill” in all caps bc Halloween (@metroville) July 10, 2018

