Άνδρας κρέμεται με σκοινί από τον «Πύργο Τραμπ» και απειλεί να πέσει αν δεν μιλήσει στον Αμερικανό πρόεδρο (vids)

Συναγερμός έχει σημάνει στο Σικάγο τις τελευταίες ώρες, καθώς ένας άνδρας, κρατώντας μαχαίρι, είναι κρεμασμένος με σκοινί από τον 16ο όροφο του Πύργου Τραμπ, απειλώντας ότι θα πέσει στο κενό αν δεν μιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο!

Ο άνδρας, ασιατικής καταγωγής, είναι κρεμασμένος εκεί σχεδόν οκτώ ώρες!

​Μάλιστα, ενώ κρέμεται στο κενό, δημοσίευσε και βίντεο, όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρει πως, αν προσπαθήσουν να τον ανεβάσουν πάνω, θα κόψει το σκοινί, και τονίζει: «Δεν θέλω να πεθάνω. Θέλω να διαμαρτυρηθώ».

Μια ομάδα SWAT και θαλάσσια μονάδα βρίσκονται επίσης στη σκηνή, μαζί με τους πυροσβέστες, ενώ η αστυνομία βρίσκεται στο μπαλκόνι πάνω από τον άντρα.

BREAKING - Man climbing on a rope from #TrumpTower building in Chicago. Emergency services at the scene. pic.twitter.com/teZpOIU6O0

BREAKING: Man dangling from Chicago’s Trump Tower for over 2 hours, demanding to speak to President Trump — releases message: pic.twitter.com/pjVU7SFpjh

#BREAKING Man dangling from rope on 16th floor of Trump Tower, threatening suicide. @Chicago_Police negotiating right now...going on more than an hour.

Crowds gathering around on Wabash. Street closed. I’m working to learn more. @cbschicago pic.twitter.com/7DyYEEmBPl

— Steven Graves (@StevenGravesTV) October 19, 2020