Το UNO ενημέρωσε για έναν κανόνα που αγνοούσαμε και έχει γίνει χαμός στο Twitter (pics)

Προσοχή! Η παρακάτω είδηση είναι μόνο για τους μυημένους στο UNO.

Αφού ξεκαθαρίσαμε τα πράγματα, προχωράμε.

Μία από τις μεγαλύτερες χαρές των απανταχού φανατικών οπαδών του θρυλικού επιτραπέζιου παιχνιδιού (28 χρόνια πια από το 1992, όταν το κυκλοφόρησε η Mattel), είναι να «απαντάς» στον αντίπαλο, που σου έχει ρίξει κάρτα +2, με την ίδια κάρτα, υποχρεώνοντάς τον να πάρει 4 συνολικά κάρτες. Ωραία; Λάθος!

Για χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, αμέτρητοι παίκτες, για να μην πούμε όλοι, ακολουθούσαν τον αυτονόητο κανόνα, που, τελικά, αποδείχτηκε λάθος ή τουλάχιστον δεν ισχύει πια.

Η Mattel, λοιπόν, ενημέρωσε τους παίκτες από την επίσημη σελίδα του UNO στο Twitter πως αυτή η κίνηση δεν επιτρέπεται: «Εκ της διευθύνσεως, δεν μπορείτε να ρίξετε κάρτα +2 πάνω σε κάρτα +2. Ορίστε, κάψτε μας», έγραψαν οι διαχειριστές της σελίδας και έγινε ο χαμός!

Go ahead, roast us.

*Per management: You cannot STACK a +2 on a +2

Όπως καταλαβαίνετε, η συντριπτική πλειοψηφία έκραζε από κάτω και αρκετοί, φυσικά, δεν υπάρχει περίπτωση να ακολουθήσουν τον κανόνα. Άλλοι, δε, λιγουλάκι (τόσο δα) υπερβολικοί ζήτησαν από τους διαχειριστές να σβήσουν το ποστ, ενώ κάποιοι κατηγόρησαν την Mattel ότι «δεν ξέρει πώς παίζεται το ίδιο της το παιχνίδι».

imagine not knowing how to play your own game

— SpookyMeatSlab (@JuicyMeatSlab) October 8, 2020