Τίγρη αγκαλιάζει δέντρο: Η φωτογραφία που κέρδισε στον διαγωνισμό Wildlife Photographer of the Year χρειάστηκε 11 μήνες για να βγει (pic)

Μεταξύ 49.000 και πλέον φωτογραφιών, δικαίως, φέτος, το φημισμένο βραβείο Wildlife Photographer of the Year πήγε στην απίστευτη φωτογραφία του Ρώσου Sergey Gorshkov, για τη φωτογραφία μιας τίγρη Αμούρ, που αγκαλιάζει -κυριολεκτικά- ένα δέντρο.

Το εκπληκτικό δεν είναι μόνο το ίδιο το στιγμιότυπο, αλλά το γεγονός ότι χρειάστηκαν 11 ολόκληροι μήνες για να κατορθώσει ο φωτογράφος να τραβήξει τη φωτογραφία, χρησιμοποιώντας κρυφές κάμερες στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, το μόνο μέρος στη Γη όπου ζουν οι τίγρεις του Αμούρ ή της Σιβηρίας -όπως είναι πιο γνωστές.

Να σημειώσουμε εδώ πως με τον ίδιο, περίπου, απίστευτο τρόπο κατόρθωσαν οι άνθρωποι του BBC να κινηματογραφήσουν μια τίγρη της Σιβηρίας στο φυσικό της περιβάλλον (εξαιρετικά σπάνιο θέαμα), για το εκπληκτικό ντοκιμαντέρ Our Planet, που μπορείτε να δείτε στο Netflix.

Ο Ρώσος φωτογράφος δήλωσε πως «όργωσε» το δάσος, αναζητώντας σημάδια σε δέντρα όπως μυρωδιά, τρίχωμα ή γρατσουνιές. Τελικά, τοποθέτησε τη φωτογραφική του απέναντι από το συγκεκριμένο δέντρο τον Ιανουάριο του 2019 και τον Νοέμβριο είχε το πολυπόθητο αποτέλεσμα.

«Ο εναγκαλισμός», είναι ο τίτλος που έδωσε στη φωτογραφία. «Είναι μια σκηνή σαν καμία άλλη. Μια μοναδική κλεφτή ματιά σε μια προσωπική στιγμή βαθιά σε ένα μαγικό δάσος», δήλωσε η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, στον διαγωνισμό φωτογραφίας που διοργάνωσε το βρετανικό μουσείο Φυσικής Ιστορίας για 56η χρονιά.

Η τίγρη της Σιβηρίας έφτασε σχεδόν στην εξαφάνιση εξαιτίας του κυνηγιού τον περασμένο αιώνα, ενώ το είδος ακόμη απειλείται από την υλοτομία και τη λαθροθηρία.

