Οργή στα social media με βουλευτή που καθάριζε τα γυαλιά της με μάσκα (vid)

Το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή των Κοινοτήτων και οι χρήστες του διαδικτύου αναγνώρισαν τη βουλευτή των Εργατικών, Siobhain McDonagh.

Η βουλευτής διακρίνεται να καθαρίζει τα γυαλιά της με τη χειρουργική μάσκα, ενώ είναι καθισμένη ακριβώς πίσω από τον βουλευτή των Εργατικών Andrew Slaughter, ο οποίος εκείνη τη στιγμή είχε τον λόγο.

