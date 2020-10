Μίσιγκαν: Το FBI εξάρθρωσε ακροδεξιά πολιτοφυλακή που ετοίμαζε την απαγωγή της κυβερνήτη και στρατιωτικό πραξικόπημα! (vids)

Η ομάδα σχεδίαζε να απαγάγει την Γκρέτσεν Ουίτμερ, μια Δημοκρατική και συχνό στόχο της οργής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, πριν από τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με έγγραφα του FBI που είδαν το φως της δημοσιότητας.

«Οι προσπάθειάς μας αποκάλυψαν λεπτομερή σχέδια που θα έθεταν σε κίνδυνο τις ζωές μελών των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, κυβερνητικών αξιωματούχων και του ευρύτερου κοινού», είπε η γενική εισαγγελέας του Μίσιγκαν Ντάνα Νέσελ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, που παραχώρησε για να ανακοινώσει το κατηγορητήριο.

Εσωτερικά υπομνήματα των αμερικανικών υπηρεσιών ασφαλείας είχαν προειδοποιήσει τους τελευταίους μήνες ότι βίαιοι εγχώριοι εξτρεμιστές θα μπορούσαν να απειλήσουν στόχους που συνδέονταν με τις εκλογές, μια ανησυχία που είχε επιταθεί από την πανδημία του νέου κορονοϊού, τις πολιτικές εντάσεις, την πολιτική αναταραχή και τις εκστρατείες παραπληροφόρησης από το εξωτερικό.

Ο Άντριου Μπερτζ, εισαγγελέας στο δυτικό τμήμα του Μίσιγκαν, είπε ότι το FBI έμαθε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι μια ομάδα ανθρώπων συζητούσε τη «βίαιη ανατροπή» της κυβέρνησης του Μίσιγκαν.

Η ομάδα των έξι μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με την ισόβια κάθειρξη εάν καταδικαστεί με τις κατηγορίες για απόπειρα απαγωγής της Ουίτμερ, σύμφωνα με τον Μπερτζ.

Δύο εξ αυτών ειδικά «...συζητούσαν να πυροδοτήσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς για να οδηγήσουν την αστυνομία μακριά από την περιοχή που βρίσκεται το σπίτι (της Ουίτμερ)» και ένας εξ αυτών «επιθεώρησε το κάτω μέρος μιας γέφυρας σε αυτοκινητόδρομο του Μίσιγκαν για να εντοπίσει σημεία όπου θα τοποθετούσε τα εκρηκτικά», εξήγησε ο εισαγγελέας.

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου, η γενική εισαγγελέας του Μίσιγκαν είπε ότι το γραφείο της απήγγειλε επιπλέον κατηγορίες σε βάρος των μελών της πολιτοφυλακής Wolverine Watchmen.

