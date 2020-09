18χρονη έκανε μόνη της καθιστική διαμαρτυρία στον Αρκτικό Κύκλο για την κλιματική αλλαγή (vid)

Στον δρόμο που χάραξε η Γκρέτα Τούνμπεργκ μια 18χρονη Βρετανίδα, η οποία διοργάνωσε μια συμβολική, αλλά και πρωτότυπη καθιστική διαμαρτυρία στον Αρκτικό Κύκλο, καθώς συμμετείχε μόνο η ίδια.

Η Μία-Ρόουζ Κρεγκ ανέβηκε πάνω σε ένα σπασμένο κομμάτι πάγου, στη μέση του πουθενά, κρατώντας ένα πλακάτ με το λιτό μήνυμα «νεανική διαμαρτυρία για το κλίμα».

Όπως είπε εκπρόσωπος της Greenpeace, που μίλησε στο CNN, η Κρεγκ ήταν πέντε ολόκληρες ώρες πάνω στον πάγο.

Η «βορειότερη διαμαρτυρία» έγινε με τη βοήθεια της περιβαλλοντικής οργάνωσης, αφού η 18χρονη από το Μπρίστολ ταξίδεψε ως τον αρκτικό κύκλο πάνω σε ένα πλοίο της Greenpeace, το Arctic Sunrise, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αποστολής, με στόχους την καταγραφή του αντίκτυπου που έχει η κλιματική κρίση και την μελέτη της θαλάσσιας ζωής στην περιοχή.

Η ίδια δήλωσε: «Είμαι εδώ, επειδή θέλω να δω με τα μάτια μου τι διακυβεύεται και τι κινδυνεύει στον Αρκτικό Ωκεανό, τον κρίσιμο αυτό προστάτη του πλανήτη. Σήμερα, εγώ και οι ακτιβιστές των Παρασκευών για το Κλίμα (σ.σ που συμμετείχαν πέρυσι στις μαθητικές εκδηλώσεις) αγωνιζόμαστε για την άμεση δράση απέναντι στην κλιματική κατάρρευση. Είμαι εδώ για να ζητήσω από τους ηγέτες μας να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν ωκεάνια καταφύγια, προστατεύοντας αυτό το σημαντικό αλλά εύθραυστο μέρος. Προλαβαίνουμε να στραφούμε προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής και ήπιες μορφές ενέργειας. Και η στιγμή για να το κάνουμε είναι τώρα».

Eerie, poignant, powerful.⁠

Today, UK activist Mya-Rose (@BirdgirlUK) staged the most northerly #YouthStrike4Climate on the planet.⁠

Mya-Rose has been travelling aboard the Arctic Sunrise, to bear witness to the 2nd lowest sea ice levels ever recorded.⁠#FridaysForFuture pic.twitter.com/AYpghcMdrg

— Greenpeace UK (@GreenpeaceUK) September 25, 2020