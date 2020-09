Τέλος εποχής για το «Uncle Ben’s»: Αλλάζει όνομα και την εικόνα του μαύρου αγρότη (pics)

Από τον Ιούνιο, όταν οι αντιδράσεις στις ΗΠΑ με αφορμή τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό είχαν πάρει μορφή χιονοστιβάδας, η εταιρεία Mars, που βγάζει το πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα προφανώς, ρύζι «Uncle Ben's», αποφάσισε να αλλάξει το θρυλικό σήμα, που άρχισε να χρησιμοποιεί από το 1946, καθώς παρουσιάζει έναν αφροαμερικανό αγρότη και θεωρείται, πλέον, ρατσιστικό.

Σήμερα (23/9), λοιπόν, η απόφαση αυτή έγινε και επίσημη, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε πως το ρύζι μετονομάζεται σε Ben’s Original™, χωρίς την εικόνα του μπάρμπα-Μπεν! Η φωτογραφία του παρέπεμπε σε καθεστώς δουλείας και σε ρατσισμό, και με αφορμή όσα έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται στις ΗΠΑ, αποφασίστηκε η αντικατάσταση της φωτογραφίας του σήματος από την εταιρεία, αλλά και το όνομα.

Uncle Ben's rice will now be called Ben's Original, and new packaging with a new logo will hit stores next year. Parent company Mars Inc. is the latest to change its branding in the wake of Black Lives Matter protests over racial injustice. https://t.co/y2zDKpnmOx

Με την κλασική αυτή φιγούρα γίνονται, άλλωστε, συνειρμοί από τον κόσμο στις εποχές της μαύρης δουλείας των Αφρικανών από μεγαλογαιοκτημόνες, που τους χρησιμοποιούσαν για να καλλιεργούν τα χωράφια τους.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, σκοπός είναι να δημιουργήσει ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς, διατηρώντας, παράλληλα, τη δέσμευσή της να παράγει το καλύτερο ρύζι στον κόσμο.

«Το τελευταίο διάστημα, έχουμε ακούσει χιλιάδες καταναλωτές, τους συνεργάτες μας και άλλους ενδιαφερόμενους από όλο τον κόσμο», δήλωσε η Fiona Dawson, πρόεδρος της εταιρείας. «Κατανοούμε τις ανισότητες που πιθανά σχετίζονταν με το όνομα και το πρόσωπο του brand στην προηγούμενη μορφή του, και όπως ανακοινώσαμε τον Ιούνιο, δεσμευτήκαμε να αλλάξουμε».

We listened. And we learned. Moving forward, Uncle Ben's will be known as Ben’s Original™. Read our full statement to find out more about our brand's new purpose to create opportunities that offer everyone a seat at the table: https://t.co/0tSE0lnMa1 pic.twitter.com/741JQU1qTI

— Uncle Ben's USA (@UncleBens) September 23, 2020