H στιγμή που το αεροπλάνο του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Μάικ Πενς πετυχαίνει πουλί (vid)

Ένα video ντοκουμέντο σχετικά με το ατύχημα που είχε το αεροσκάφος που μετέφερε τον Μάικ Πενς, μετέδωσε το Fox News.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το αεροπλάνο του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, την ώρα που απογειωνόταν από το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, στην πολιτεία Νιου Χάμσιρ, χθες, χτύπησε ένα πουλί.

Όπως φαίνεται στο video ξαφνικά από το δεξί φτερό του Air Force Two πετάγονται φλόγες, προφανώς από το πτηνό. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την εσπευσμένη επιστροφή του εκεί, υπό τον φόβο κατά την διάρκεια του ταξιδιού να εμφανιστεί κάποια βλάβη.

Another view of bird strike on Air Force 2. Video is courtesy: Alex Haddad pic.twitter.com/39V9z70fJU

— Jean Mackin (@JeanWMUR) September 23, 2020