Σχεδόν το 11% των νεαρών Αμερικανών πιστεύουν πως οι Εβραίοι προκάλεσαν το Ολοκαύτωμα

Μια νέα έρευνα στις ΗΠΑ έφερε απροσδόκητα αποτελέσματα, καθώς σχεδόν το 11% των νεαρών από όσους συμμετείχαν στην δημοσκόπηση πιστεύουν ότι οι Εβραίοι ήταν υπεύθυνοι για το Ολοκαύτωμα, εν μέσω μιας ευρύτερης τάσης σοκαριστικής άγνοιας για τη γενοκτονία των Ναζί.

Η έρευνα των 50 κρατών σχετικά με τις γνώσεις για το Ολοκαύτωμα ανατέθηκε από τον οργανισμό «Διάσκεψη για τις εβραϊκές υλικές αξιώσεις κατά της Γερμανίας».

Συγκεκριμένα, η έρευνα περιελάμβανε περίπου 1.000 συνεντεύξεις, με επιλεγμένους συμμετέχοντες τυχαία, και 200 ​​επιπλέον συνεντεύξεις νεαρών ενηλίκων ηλικίας 18 έως 39 σε κάθε πολιτεία.

Σχεδόν το 63 τοις εκατό όλων των ερωτηθέντων δεν γνώριζαν ότι έξι εκατομμύρια Εβραίοι δολοφονήθηκαν, ενώ το 36% πίστευαν ότι «δύο εκατομμύρια ή λιγότεροι Εβραίοι» σκοτώθηκαν.

