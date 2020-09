Πουλάει συλλογή από ουίσκι που του αγόραζε ο πατέρας του κάθε χρόνο στα γενέθλιά του για να αγοράσει σπίτι (pics)

Είναι το πιο ασυνήθιστο δώρο για παιδί, αλλά να που έπιασε τόπο.

Ένας πατέρας έκανε δώρο στον γιο του κάθε χρόνο στα γενέθλιά του από ένα μπουκάλι ουίσκι και τώρα, στα 28 του, ο νεαρός πουλάει τη συλλογή από 28 μπουκάλια, για να αγοράσει σπίτι, καθώς η αξία της ανέρχεται, πλέον, στα 44.500 ευρώ!

Ο νεαρός είναι ο Μάθιου Ρόμπσον, από το Τάουντον του Ηνωμένου Βασιλείου, που γεννήθηκε το 1992. Όπως αναφέρει το BBC, μέχρι σήμερα ο πατέρας του Pete έχει ξοδέψει περισσότερα από 5.500 ευρώ για 28 μπουκάλια Macallan.

Ο 28χρονος δήλωσε ότι «πιθανότατα δεν ήταν το καλύτερο δώρο για ένα νεαρό αγόρι», αλλά τόνισε ότι υπήρχαν «αυστηρές οδηγίες να μην τα ανοίξουν ποτέ». Σύμφωνα με όσα δήλωσε όλα τα μπουκάλια είναι άθικτα.

A man was gifted a bottle of 18yr old Macallan whisky by the dad for 28yrs on his birthday. The unique collection is now on sale proceeds of which he'll use to buy himself a house. https://t.co/Yf39LzFJ7e

— mmnjug (@mmnjug) September 6, 2020