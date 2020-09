Εντείνει τις προκλήσεις η Τουρκία: Ανακοίνωσε Navtex για άσκηση με πραγματικά πυρά βόρεια της Κύπρου

Σε ακόμα μία κίνηση, με την οποία κλιμακώνει την ένταση στην ανατολική Μεσόγειο, προχώρησε η Τουρκία, μετά τις πληροφορίες ότι ετοιμάζεται να ανακοινώσει νέα Navtex, με την οποία παρατείνει την παρουσία του Oruc Reis στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και μάλιστα, πιο κοντά στο Καστελόριζο, μέχρι τις 25 ή 26 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, ο ναύσταθμος της Αττάλειας εξέδωσε Navtex για άσκηση με πραγματικά πυρά, σύμφωνα με την οποία η Τουρκία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κύπρου από τις 12 έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά το κείμενο της Navtex:

TURNHOS N/W : 1134/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 12-14 SEP 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

SADRAZAMKÖY AREA :

35 36.55 N - 032 29.80 E

35 11.82 N - 033 00.85 E

35 26.50 N - 033 18.23 E

35 50.73 N - 032 46.80 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 141500Z SEP 20.