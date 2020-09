Anadolu: Συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας στο ΝΑΤΟ την Πέμπτη

Το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu αναφέρει πως την Πέμπτη (10/9) θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ τουρκικών και ελληνικών στρατιωτικών αντιπροσωπειών στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ.

Συγκεκριμένα τo τουρκικό Μέσο με ανάρτησή του στο twitter επικαλούμενο πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, σημειώνει ότι η συνάντηση της Τρίτη (8/9) μεταξύ των τουρκικών και ελληνικών στρατιωτικών αντιπροσωπειών στα γραφεία του ΝΑΤΟ, θα πραγματοποιηθεί τελικά την Πέμπτη.

#BREAKING Tuesday's meeting between Turkish, Greek military delegations at NATO headquarters delayed until Sept 10: Turkish Defense Ministry sources

