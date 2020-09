Έδειχνε το tattoo της Κου Κλουξ Κλαν και τον ξάπλωσαν στο ξύλο (vid)

Πολύ κακή ιδέα αποδείχθηκε για έναν τύπο στο Λας Βέγκας, η ιδέα να προκαλέσει μία παρέα Μεξικανών.

Ο άνδρας, ο οποίος φορούσε μία μπλούζα UFC και είχε μαζί του έναν έφηβο άρχιζε να τους αποκαλεί βρωμιάριδες, με αποτέλεσμα εκείνοι να αντιδράσουν.

Την ώρα των αντεγκλήσεων, σήκωσε την μπλούζα του και τους έδειξε το τατουάζ της Κου Κλουξ Κλαν που είχε κάνει στο αριστερό του στήθος.

Τότε ήταν που από τα λόγια περάσαμε στις πράξεις και οι μπουνιές άρχισαν να πέφτουν βροχή, με αποτέλεσμα ο ρατσιστής που προκάλεσε το επεισόδιο να βρεθεί ξαπλωμένος στο έδαφος και να τρώει ξύλο.

Called us dirty mexicans and showed us his KKK tattoo and got slept my niggas did that they aint need me pic.twitter.com/05QJxcPTDI

— Jay (@Jaycantseewell) September 7, 2020