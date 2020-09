Έργο τέχνης που μοιάζει με σακούλα γεμάτη σκουπίδια πωλείται πάνω από 50.000 (pic)

Μπορεί να μοιάζει με σκουπίδια, αλλά πρόκειται για έργο τέχνης το οποίο πωλείται πάνω από 50.000 λίρες (περίπου 56.000 ευρώ).

Το έργο, με τίτλο "Dump", είναι του Βρετανού καλλιτέχνη Gavin Turk, ενός μοντερνιστή που σπούδασε στο Royal College of Art.

Ενώ μοιάζει με μια σακούλα γεμάτη σκουπίδια, πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα κομμάτι χαλκού βαμμένο μαύρο και σμιλεμένο.

Bloody hell, I've been throwing these away like an idiot! https://t.co/oaoR3XnhWS

— Daniel (@Daniel_W12) September 5, 2020