Να ξεκινήσουν τον διάλογο συμφώνησαν Ελλάδα και Τουρκία σύμφωνα με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Following my discussions with Greek & Turkish leaders, the two Allies have agreed to enter into technical talks at #NATO to establish deconfliction mechanisms and reduce the risk of incidents & accidents in the #EastMed. https://t.co/Kc70MlNPzY

