Μόνο ως επεισοδιακή μπορεί να χαρακτηριστεί η πτήση της Delta από την Λα Γκάρντια στη Νέα Υόρκη.

Και αυτό γιατί δύο γυναίκες που μάρτυρες υποστηρίζουν πως γνωρίζονταν μεταξύ τους, άρχισαν να τσακώνονται και έφτασαν στο σημείο να παίξουν μπουνιές.

Μάλιστα λόγω του καυγά τους, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα σκληρός η πτήση καθυστέρησε 40 λεπτά.

Two women delay flight as they throw punches in brawl at departure gate pic.twitter.com/ZP8CoA6Zzs

— The Sun (@TheSun) September 1, 2020