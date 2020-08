Βίντεο σοκ: Η στιγμή που άνδρας προσπαθεί να βιάσει 25χρονη στην αποβάθρα του μετρό της Νέας Υόρκης (vid)

Το NYPD έδωσε στην δημοσιότητα ένα βίντεο που προκαλεί σοκ, αφού ένας άνδρας σε αποβάθρα του μετρό προσπάθησε να βιάσει μια κοπέλα 25 χρονών.

Οι αστυνομικοί τον ταυτοποίησαν και τελικά τον συνέλαβαν.

Πρόκειται για τον Τζόσε Ρέγιες, κάτοικο του Μπρονξ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της απόπειρας βιασμού, της επίθεσης και της παρενόχλησης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην επίσημη ενημέρωση, η αστυνομία χρησιμοποίησε το πρόγραμμα αναγνώρισης προσώπου του NYPD για να αναγνωρίσει τον δράστη, το πρόσωπο του οποίου είχε καταγραφεί σε κάμερες ασφαλείας και περαστικών.

Anyone with information in regard to this incident is asked to call @NYPDTips at 800-577-TIPS.

All calls are anonymous! https://t.co/Ix8s3lptqS

