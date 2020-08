Γυναίκα ανακάλυψε ότι στην τουαλέτα της ζούσαν τέσσερα φίδια (pic)

Ούτε ένα, ούτε δυο, αλλά τέσσερα φίδια ζούσαν στην τουαλέτα μιας γυναίκας στην Αυστραλία.

Η Sofie Pearson, που ζει σε ένα αγρόκτημα στο Cordelia, στο Βόρειο Κουίνσλαντ, παρατήρησε για πρώτη φορά ότι υπήρχε πρόβλημα στην τουαλέτα της.

Έτσι η 25χρονη άνοιξε το καζανάκι για να δει τι συνέβη.

Τότε αντίκρισε μια οικογένεια φιδιών, από 50 εκατοστά έως ένα μέτρο σε μήκος, όλα συγκεντρωμένα στο νέο τους «σπίτι».

