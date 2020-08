Συνελήφθη ο 17χρονος που φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε δυο διαδηλωτές στο Ουισκόνσιν (vid)

Ένας έφηβος που ταυτοποιήθηκε ως ο Κάιλ Ριτενχάουζ συνελήφθη την Τετάρτη (26/8) και κατηγορείται για ανθρωποκτονία, σύμφωνα με δικαστικούς αξιωματούχους, καθώς φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε δύο ανθρώπους, τραυματίζοντας έναν ακόμη κατά τη διάρκεια των βίαιων διαδηλώσεων στην πόλη Κενόσα του Ουισκόνσιν.

Η παραλίμνια πόλη συγκλονίζεται από ταραχές από την Κυριακή, όταν η αστυνομία πυροβόλησε και τραυμάτισε τον 29χρονο Αφροαμερικανό Τζέικομπ Μπλέικ.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναρτηθεί βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν μέσα στους δρόμους της Κενόσα ενώ ακούγονται πυροβολισμοί. Σε άλλα βίντεο διακρίνει κανείς τραυματίες στο έδαφος.

Οι πυροβολισμοί ξέσπασαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Στο ένα βίντεο φαίνονται πολλοί άνθρωποι να κυνηγούν έναν άνδρα που τρέχει στον δρόμο κρατώντας ένα τουφέκι, καθώς πιστεύουν πως είχε πυροβολήσει έναν άλλο. Ένας από τους διώκτες του φαίνεται να τον κλωτσάει με φόρα αφού αυτός πέφτει στο έδαφος και ένας άλλος προσπαθεί να αρπάξει το όπλο του. Φαίνεται να πυροβολείται από μικρή απόσταση και να πέφτει στο έδαφος.

After alleged mass shooter Kyle Rittenhouse shot several people in Kenosha, he casually walked towards police and gave them what appears to be a pre-planned hand signal. And the police didn’t lay a finger on him.

The police are working hand and hand with these terrorists groups pic.twitter.com/sVpqj0ax8q

— Tariq Nasheed (@tariqnasheed) August 26, 2020